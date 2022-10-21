Диетолог перечислила пять самых вредных блюд на обед

Диетолог Джулия Зумпано из клиники Кливленда в США рассказала, каких блюд следует избегать во время обеденного перерыва, чтобы не навредить здоровью.

Врач Зумпано советует не брать на обед пиццу. В среднем куске содержится около 680 миллиграммов натрия, а в трех — уже более двух тысяч.

Об этом пишет vm.ru.

При этом суточная норма потребления натрия у взрослого должна составлять 1,5 тысячи миллиграммов. Переизбыток может привести к повышенному артериальному давлению и заболеваниям сердца.

Кроме того, по мнению диетолога, стоит воздержаться и от употребления гамбургеров и картофеля фри. Так как эти продукты имеют высокую калорийность, их частое употребление может привести к избыточному весу и диабету второго типа.

Не стоит злоупотреблять и сэндвичами. Мясное ассорти содержит насыщенные жиры, нитраты и нитриты, которые могут повысить риск возникновения рака.

Хот-доги также входят в список нежелательных блюд. В них содержится большое количество насыщенных жиров, которые способны повысить уровень холестерина, увеличить риск развития болезней сердца.

Кроме того, уточнила Джулия Зумпано, нужно как можно реже употреблять жареную курицу. Она рассказала, что в одной только жареной куриной грудке содержится более 500 калорий и 34 грамма жира.

«Курсор» ранее рассказывал, что специалист назвала салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.