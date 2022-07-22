Зависимость от сладостей может приводить к алкоголизму

Люди, когда едят сладости, ассоциируют сладкий вкус с чувством удовольствия и радости, которые закрепляются. При серьезной зависимости человек может злоупотреблять даже алкоголем.

Употребление сладостей способствует возникновению искусственного чувства удовольствия, а это является основой для возникновения зависимости и пристрастия.

Когда глюкоза попадает в организм, она связывается с рецепторами, которые посылают в мозг сигнал о вкусе сладости. Это, в свою очередь, провоцирует выработку «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.

У многих людей ассоциация сладкого вкуса с чувством удовольствия и радости не только формируется, но и закрепляется, причем зачастую это происходит очень быстро. В таких случаях все чаще возникают ситуации, когда в условиях стресса и нервного напряжения употребляются некоторые сладости, которые стимулируют выделение гормонов, улучшающих настроение.

При серьезной зависимости человек может злоупотреблять не только сладостями, но и мучным, а также алкоголем — все эти продукты содержат простые углеводы, которые воздействуют на одни и те же вкусовые рецепторы, участки мозга.

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