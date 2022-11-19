Диетолог рассказала, как не стоит готовить овощи, чтобы не навредить организму

Ежедневный рацион человека должен быть полезным и правильно сбалансированным, основную его часть должны составлять овощи, потому что они являются источником витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Однако при неправильном способе приготовления они теряют свою питательную ценность.

Об этом пишет TatThis, NotThat.

Диетолог Молли Хембри говорит, что самым большим врагом для организма являются жареные овощи. Их частое употребление может привести к проблемам со здоровьем, в частности ухудшить работу сердечно-сосудистой системы. Употребление жареной пищи более двух раз в неделю может повысить риск развития сахарного диабета второго типа, а также гипертонии и ожирения.

Также специалист не рекомендует готовить овощи, используя большое количество масла. Но овощи необязательно есть только в обычном виде, например, брокколи можно сочетать с небольшим количеством сыра — это нормально, а вот маленькие кусочки овощей, пожаренные в панировке — это совсем другое.

По ее словам, не стоит злоупотреблять блюдами, которые приготовлены во фритюре, особенно в заведениях общественного питания, где одно и то же масло нагревается много раз. Но избегать перегревания масла стоит и дома, если оно начинает дымить или гореть — значит перегрелось.

«Курсор» писал ранее, что обмен веществ после 40 лет значительно ухудшается, сосуды становятся менее эластичными, выносливость сердца уменьшается, объясняют медики. А потому желательно существенно пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов.