Медики составили список продуктов, от которых нужно отказаться после 40 лет

С каждым годом метаболизм человека меняется. Особенно это заметно после 40 лет, когда человек приближается к этапу зрелости.

Обмен веществ после 40 лет значительно ухудшается, сосуды становятся менее эластичными, выносливость сердца уменьшается, объясняют медики. А потому желательно существенно пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов.

Об этом пишет sensationalnews.

Медики назвали запрещенные продукты, которые могут привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Маргарин. Его много в выпечке и различных сладостях. Продукт богат насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина и увеличивающими в итоге вес. Лучше заменяйте маргарин на оливковое либо кокосовое масло, если выпекаете что-либо дома.

Заменители сахара. Удивительно, но заменители способны спровоцировать диабет и различные проблемы со здоровьем. Лучше использовать сироп или мед.

Газированные напитки содержат много ненатуральных веществ, которые повышают риск появления рака.

Алкогольные напитки и коктейли. Здесь нужно знать меру: не больше двух бокалов за вечер.

Фруктовые соки. Они негативно влияют на сердце, так как содержат фруктозу в больших количествах.

Кексы. Богаты сахаром и жиром. Периодически можно себя баловать, но не каждый день.

Мясные продукты. В них много натрия, консервантов, каррагинана и других соединений. Лучше найти более полезную альтернативу колбасам.

Жареное мясо. При жарке в мясе образуются гетероциклические амины и полициклические углеводы, способные менять ДНК человека. Риск онкологии повышается.

Обезжиренные заправки. Жир в заправках для салатов, например, заменен сахаром, солью и разными добавками. Лучше готовить заправки самостоятельно.

Фастфуд. Потребление быстрой пищи несколько раз в неделю приводит к развитию резистентности к инсулину в два раза.

Энергетические напитки. Их основа – разные подсластители, которые разрушают зубы.

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