Диетологи назвали безопасную дневную норму хлеба в день

Специалисты уточнили, что речь идет о норме для здоровых людей, не страдающих хроническими заболеваниями.

Хлеб — популярный и вкусный продукт, но при его употреблении стоит также придерживаться определенной нормы, чтобы не навредить здоровью.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Диетологи отметили, если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150-200 грамм хлеба, а для женщины около 100-150 грамм. А для детей норма может отличаться в зависимости от возраста, но в среднем она составляет около 50-60 г продукта или пара кусочков стандартного размера.

Специалисты уточнили, что речь идет о норме для здоровых людей, не страдающих хроническими заболеваниями.

Также диетологи призвали не забывать о пользе употребления хлеба в умеренном количестве.

Хлеб может быть в рационе, ничего плохого и ужасного в нем нет, тем более если это хлеб целозерновой, который изготовлен из муки грубого помола, где содержатся пищевые волокна из неочищенного зерна. Такой хлеб может содержаться в питании. Он будет содержать сложные углеводы, необходимые в качестве источника энергии, витамины группы B, магний.

«Курсор» писал ранее, что белый хлеб не содержит достаточного количества полезных веществ, при этом обладает очень высоким гликемическим индексом.

Еще мы писали, что всегда популярный белый хлеб может нанести ущерб вашему здоровью, усугубить воспаление и в конечном итоге привести к нежелательному увеличению веса.