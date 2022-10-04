Диетологи назвали продукты, которые нельзя совмещать с белым хлебом

Белый хлеб не содержит достаточного количества полезных веществ, при этом обладает очень высоким гликемическим индексом.

Белый хлеб — популярный и вкусный продукт, который присутствует на каждом столе. Однако злоупотреблять им не рекомендуется.

Об этом сообщает издание ukr.media.

Диетологи отметили, что белый хлеб, если употреблять его регулярно, может спровоцировать проблемы с пищеварением, в частности вызвать метеоризм и другие дискомфортные ощущения. Дело в том, что белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом, а это повышает риск развития диабета и ожирения.

Специалисты говорят, что продукт не стоит сочетать с мясом, яйцами, бобами, грибами, а также сладостями, например, вареньем или медом. Такие тандемы могут усилить отрицательный эффект от употребления белого хлеба, в частности вызвать симптомы несварения желудка.

Диетологи советуют белый хлеб заменить цельнозерновым.

«Курсор» писал ранее, что есть один вид хлеба, от которого, по словам экспертов в области здравоохранения, вам определенно следует держаться подальше, если вы заботитесь о своем здоровье.

Еще мы писали, что есть углевод, которого следует избегать после 10 утра, так как он содержит мало клетчатки, — и это белый хлеб. По словам Андреа Пола, доктора медицинских наук, белая мука и сахар затрудняют похудение. Белый хлеб не имеет такой большой питательной ценности для тела, поэтому он попадает в категорию пустых калорий.