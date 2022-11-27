Диетологи назвали единственный хлеб, который можно есть каждый день, не набирая вес

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам, Тристе Бест и Лизе Ричардс, чтобы узнать о самом полезном хлебе.
Польза цельнозерновых тостов для похудения
Хлеб, отмечает Бест, «это пища, которую следует есть в умеренных количествах» из-за ее обработанного и рафинированного характера. Белый хлеб, объясняет она, «калорийно плотный и вызывающий воспаление». По ее словам, регулярное употребление такого хлеба «приведет к увеличению веса», потому что большая часть этого хлеба «сделана из очищенного зерна, сахара и консервантов». Она подчеркивает, что они являются воспалительными ингредиентами и также быстро расщепляются, чтобы откладываться в виде жира.
Ричардс соглашается и говорит, что, чтобы избежать этого, важно выбирать «хлеб из цельной пшеницы или другой необработанный хлеб из цельного зерна». Бест говорит, что рафинированные углеводы имеют много негативных побочных эффектов для нашего здоровья, и жир на животе — лишь один из них.
«В частности, белый и обогащенный хлеб подвергается процессу очистки, при котором клетчатка и полезные питательные вещества удаляются и, возможно, заменяются синтетическими версиями, — добавляет она. — Содержание клетчатки в цельнозерновых продуктах и хлебе поможет вам достичь ваших целей по снижению веса». Это потому, что они содержат важные питательные вещества, которые оставят вас сытыми и дадут необходимую энергию для упражнений.
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