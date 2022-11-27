Диетологи назвали единственный хлеб, который можно есть каждый день, не набирая вес

Когда вы пытаетесь похудеть или предотвратить увеличение веса, то, что вы едите (и размеры порций), имеет такое же значение, как и количество упражнений, на которые вы выделяете время.

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам, Тристе Бест и Лизе Ричардс, чтобы узнать о самом полезном хлебе.

Польза цельнозерновых тостов для похудения

Хлеб, отмечает Бест, «это пища, которую следует есть в умеренных количествах» из-за ее обработанного и рафинированного характера. Белый хлеб, объясняет она, «калорийно плотный и вызывающий воспаление». По ее словам, регулярное употребление такого хлеба «приведет к увеличению веса», потому что большая часть этого хлеба «сделана из очищенного зерна, сахара и консервантов». Она подчеркивает, что они являются воспалительными ингредиентами и также быстро расщепляются, чтобы откладываться в виде жира.

Ричардс соглашается и говорит, что, чтобы избежать этого, важно выбирать «хлеб из цельной пшеницы или другой необработанный хлеб из цельного зерна». Бест говорит, что рафинированные углеводы имеют много негативных побочных эффектов для нашего здоровья, и жир на животе — лишь один из них.

«В частности, белый и обогащенный хлеб подвергается процессу очистки, при котором клетчатка и полезные питательные вещества удаляются и, возможно, заменяются синтетическими версиями, — добавляет она. — Содержание клетчатки в цельнозерновых продуктах и ​​хлебе поможет вам достичь ваших целей по снижению веса». Это потому, что они содержат важные питательные вещества, которые оставят вас сытыми и дадут необходимую энергию для упражнений.

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