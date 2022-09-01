Диетологи назвали сладость, которая улучшает работу желудка и убережет от рака

Употребление мармелада способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, чье накопление приводит к развитию опухолей.

Медики советуют включить мармелад в свой рацион. Эта вкуснейшая сладость убережет от множества болезней и поможет наладить работу желудка.

По словам медиков, употребление мармелада и «родственных» ему джема и конфитюра оздоровляет организм, — при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.

Исследователями была проведена серия экспериментов, показавших, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние органов ЖКТ, улучшает работу желудка.

Но главный целительный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсических компонентов и холестерина, сообщили специалисты.

Польза мармелада для здоровья организма сопоставима с пользой шоколада. Но его калорийность гораздо ниже, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры.

Как сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.