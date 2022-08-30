Диетолог назвала худший напиток для похудения

Диетолог Кортни Д’Анджело рассказала о том, что фруктовые соки негативно влияют на избавления от лишних килограмм, что обусловлено их содержанием.

Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.

Об этом сообщает EatThis и National Library of Medicine.

«Мы склонны думать, что 100% фруктовый сок настолько полезен для нас, что иногда пьем его слишком много…», – рассказала Д’Анджело.

В таких соках действительно есть множество витаминов и других питательных веществ, но кроме этого в них содержится большое количество калорий и природного сахара. Например, всего одна чашка виноградного сока содержит 35 граммов сахара, всего 1 грамм белка и 0 грамм клетчатки.

Из-за обилия в соке калорий и природного сахара он не является тем напитком, который поможет похудеть. Помимо этих факторов, фруктоза (природный сахар), встречающаяся в большинстве соков, не способствует сытости.

Сахар из фруктового сока попадает в кровь быстрее, если сравнивать просто с употреблением фруктов целиком. Еще один аргумент в пользу обычных фруктов: клетчатка, содержащаяся в них, замедляет скорость поступления сахара в кровь, но одновременно замедляет пищеварение, благодаря чему человек будет сытым длительное время. Именно поэтому специалисты рекомендуют просто употреблять гораздо более полезные и ценные для здоровья фрукты, а не соки.

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