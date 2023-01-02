Дикие пингвины могут узнавать себя в зеркале — исследование

До сих пор единственными животными, которые прошли тест, были несколько млекопитающих и рыб, но теперь в препринте предполагается, что дикие пингвины Адели, возможно, прошли зеркальный тест, продемонстрировав, что они обладают самосознанием.

Зеркальный тест — забавный эксперимент, в котором животное помещают перед зеркалом после того, как на его тело наклеивается цветная метка, обычно наклейка. Если затем животное пытается рассмотреть и/или удалить метку и не пытается удалить невидимые метки или прихорашиваться в отсутствие зеркала, считается, что существо понимает природу отражений и может идентифицировать себя. Это считается тестом на самосознание, хотя его может быть сложно интерпретировать, если поведение и биология животного влияют на достоверность зеркального теста.

Препринт, который еще не был опубликован и не прошел экспертную оценку, был проведен с группой диких пингвинов Адели на шельфовом леднике Собачья шея и на острове Свеннер в Восточной Антарктиде.

Ученые провели тесты группового поведения, тесты со скрытой головой и модифицированную версию зеркального теста, чтобы попытаться установить, обладают ли пингвины самосознанием. Согласно предварительным выводам, они могли что-то наметить, но еще многое предстоит сделать, прежде чем выводы можно будет считать конкретными.

Ни один из диких пингвинов не вел себя агрессивно по отношению к своему зеркальному отражению, что является обычным явлением у животных, не прошедших зеркальный тест. Однако когда дело дошло до условий, в которых использовались наклейка, прикрепленная к зеркалу, и нагрудник, прикрепленный к пингвину, результаты были немного туманными.

Наклейка действовала им на нервы, многие пингвины клевали ее и пытались ее снять. Нагрудники, с другой стороны, вообще не получили особого отклика. Это может указывать на что угодно: от того, что пингвины не узнают себя, до того, что они просто думают, что выглядят довольно хорошо в нагруднике.

«Мы считаем, что эта серия экспериментов представляет собой, возможно, первые исследования потенциального наличия самосознания у любого вида пингвинов и является новаторской в ​​проведении серии когнитивных экспериментов на свободно живущих особях нечеловеческого вида в их естественной среде, без любого предварительного ознакомления, кондиционирования или акклиматизации к используемым экспериментальным парадигмам», — заявили исследователи.

Они добавили, что необходимы «будущие исследования, объединяющие социоэкологию и когнитивную этологию пингвинов», чтобы установить, представляют ли пингвины, проходящие модифицированный зеркальный тест, самосознание.

Ранее Курсор писал, что самый известный вид пингвинов оказался под угрозой исчезновения. Из-за климатических изменений, которые за последние годы резко ускорились, страдает популяция императорских пингвинов. Этот вид, как предполагают ученые, в 2050 году окажется в серьезной опасности.

Курсор сообщал что ученые из Общества сохранения диких животных, а именно его аргентинского подразделения, смогли нацепить видеокамеру на пингвина, чтобы снять процесс его охоты на рыбу. Речь идет о самце субантарктического пингвина.