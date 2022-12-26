Самый известный вид пингвинов оказался под угрозой исчезновения

Ученые обеспокоены, что более 80 процентов особей вымрут к 2100 году.

Из-за климатических изменений, которые за последние годы резко ускорились, страдает популяция императорских пингвинов. Этот вид, как предполагают ученые, в 2050 году окажется в серьезной опасности.

Об этом пишет The New York Times.

Такие выводы эксперты сделали на основе исследования Global Change Biology, в ходе которого выяснилось, что к 2100 году более 80 процентов особей вымрут. Чтобы этого не допустить, специалисты призывают сократить выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату. Это позволит сохранить достаточное количество морского льда, с которым связан жизненный цикл императорских пингвинов.

Ученые говорят, если лед исчезнет до момента, как молодые пингвины сменят пушистые перья на гладкие, то птицы погибнут, потому что не смогут плавать.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Общества сохранения диких животных, а именно его аргентинского подразделения, смогли нацепить видеокамеру на пингвина, чтобы снять процесс его охоты на рыбу. Речь идет о самце субантарктического пингвина. Устройство установили ему на спину.

Еще мы писали, что по расчетам суперкомпьютера, на Земле уже началось шестое массовое вымирание. Эксперты говорят, оно будет страшнее, чем когда вымерли динозавры. Так, уже к 2100 году более 25% всех живых видов, которые существуют на планете сегодня, вымрут.