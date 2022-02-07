Дни силы в 2022 году: когда можно резко изменить жизнь и получить все желаемое

В 2022 году будет много благоприятных дней. Астрологи, нумерологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, какие из них будут самыми яркими и позитивными. В эти дни важно использовать свой шанс на кардинальные перемены к лучшему.

Запомните эти даты и используйте во благо.

Об этом пишет Слова и фразы.

Зеркальные даты 2022 года

Числа очень важны. От них зависит многое в нашей жизни. В дни с зеркальной датой удачи намного больше, чем обычно. Эти дни можно считать самыми продуктивными и волшебными.

22 февраля — 22.02.2022. Это самая мощная зеркальная дата 2022 года и самая мощная в этом столетии. Целых шесть Двоек будет править миром в этот день. Это значит, что 22 февраля необходимо быть максимально активными. Всех нас наполнит удача. Сила числа 2 будет очень созидательной.

3 марта — 03.03. Это отличный день для поисков любви, свиданий, знакомств, а также для духовных практик.

4 апреля — 04.04. Четверка в этот день сделает нас всех более добродушными и мудрыми. В такие дни, как этот, нужно стремиться к золотой середине во всем. Излишества будут деструктивными.

5 мая — 05.05. Это день силы, в который необходимо быть ближе к семье, друзьям. Общение и общие дела поднимут ваш тонус, повысят настроение.

6 июня — 06.06. Первая зеркальная дата лета будет одним из главных дней силы месяца. Шестерка пробудит в нас творческую силу, даст возможность найти решение сложной проблемы.

7 июля — 07.07. Самый добрый день года. Найти общий язык с окружающими людьми будет гораздо проще обычного.

8 августа — 08.08. Финансовый день силы. Совершайте в этот день дорогостоящие покупки, вкладывайте средства в собственное развитие.

9 сентября — 09.09. Благоприятный день для изменения своей судьбы. В этот день лучше не сидеть без дела и не ждать у моря погоды.

10 октября — 10.10. Снова Единица у руля. Она даст нам смелость, усилить проницательность и повысит эмпатию. Это день взаимопонимания и любви.

11 ноября — 11.11. У руля будет число 2. В этот день нужно делать то, что вы боялись делать ранее или не могли начать делать по каким-то причинам. Все плохие воспоминания и страхи с большой вероятностью останутся позади.

12 декабря — 12.12. Последняя зеркальная дата 2022 года. Идеально подходит для самоанализа и подведения итогов.

Равноденствия и солнцестояния 2022 года

Равноденствия 20 марта и 23 сентября — это два дня покоя и умиротворения, идеально подходящие для неспешных дел, отдыха, духовных практик. В эти дни энергия Солнца и Луны нейтрализуют друг друга, что положительно отражается на нашем настроении.

Солнцестояние 21 июня. В этот день Солнце будет находиться на небе максимально долго. Это будет день хорошего настроения, ярких эмоций, любви. Он отлично подходит для уборки, работы. Люди будут полны сил и радости.

Солнцестояние 21 декабря. Это день избавления от негативных эмоций. Солнце даст Луне возможность править миром, поэтому нас ожидает удачное время для борьбы с вредными привычками.

Дни избавления планет от ретроградности

4 февраля, 3 июня, 2 октября. В эти три дня от ретроградности будет избавляться Меркурий — быстрая и изменчивая планета. Это отличные дни для общения и работы, финансовой активности.

Венера в начале 2022 года уже будет ретроградной. Лишь один раз 29 января она избавится от обратного движения, после чего успокоится. Это идеальный день для общения с близкими, для свиданий и общения, флирта.

Юпитер прекратит двигаться назад по ночному небу 24 ноября. Многие из нас избавятся от физических и эмоциональных недугов, недомогания и сомнения в себе.

23 октября — день избавления Сатурна от ретроградности. Это прекрасный день для планирования дел на будущее, самоанализа.

18 января. В этот день нас порадует Уран. Все негативные события, которые происходили в начале 2022 года или в конце 2021, можно будет разглядеть под иным углом. Это день мудрости и торжества морали.

4 декабря в норму придет Нептун. Люди в этот день силы будут понимать друг друга лучше обычного.

9 октября избавится от ретроградного движения самая дальняя из всех планет — Плутон. Она так и останется в Знаке Козерога, поэтому в этот день нас ожидает много позитивных событий и повышенная работоспособность.

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