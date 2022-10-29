Дни силы в ноябре 2022 года: когда можно добиться всего и воплотить свои планы сполна

Это происходит по многим причинам. Пришло время узнать, какие дни ноября будут самыми удачными и почему.

5 ноября — противостояние Венеры и Урана

Это один из самых энергичных дней месяца. Венера даст нам много сил и мотивации, а Уран поможет направить эту энергию в правильное русло. Также астрологи отмечают, что 5 числа многих из нас настигнет бунтарский дух. Желание изменить свою жизнь начнет превращаться воплощаться в реальность, обретая форму. Уран попробует сделать так, чтобы различные приятные случайности привели нас к успеху.

9 ноября — противостояние Меркурия и Солнца к Урану

В этот день будет двойной аспект Меркурия и Солнца к Урану. Данное противостояние будет самым мощным этой осенью и в ноябре в частности. Этот день можно назвать универсальным, так как абсолютно любые ваши дела и начинания получат мощный импульс. Многие люди почувствуют приток сил и энергии. Позитивные эмоции вырвутся наружу. Это будет замечательное время для любви, флирта и новых знакомств.

11 ноября — день зеркальной даты

Зеркальная дата ноября — 11.11. В этот день многих из нас будут ждать большие успехи в работе. Править миром 11 ноября будет число 2. Оно принесет многим из нас массу полезных бонусов. Например, оно повысит нашу выносливость и эмоциональную стойкость. Это будет крайне полезно в пятницу, так как мы сможет завершить важные дела и отправиться на заслуженный отдых со спокойной душой. В этот день лучше не прохлаждаться, а действовать, причем смело и решительно.

17 ноября — переход Меркурия в Знак Стрельца

В Стрельце Меркурий пробудет до 6 декабря. Этот период и 17 ноября в особенности — отличное время для путешествий. Можно смело отправляться в дальнюю дорогу. Также полезно будет менять обстановку — покупать что-то для дома, менять работу, искать новые увлечения. Если у вас есть желание изменить свою жизнь, 17 числа это станет возможно. Будьте внимательнее к деталям.

25 ноября — избавление Юпитера от ретроградности

Самая большая планета 25 ноября развернется, что положит конец её ретро-фазе. В этот день и в следующие несколько месяцев наша интуиция начнет работать правильно. Внутренний голос с меньшей вероятностью будет спутывать нам карты. 25 числа у людей может начаться всплеск щедрости. Мы получим заряд вдохновения и сил. Многим из нас удастся перестать думать только о себе, сфокусировав внимание на близких и второй половинке. Это принесет огромную пользу каждому из нас в частности и нашим семьям в целом.

29 ноября — Меркурий в оппозиции с Марсом

Оппозиция, она же противостояние — это отличный аспект, особенно если в него вовлечены такие планеты как Марс и Меркурий. Это будет замечательный день для попыток самовыражения, для знакомств и для работы. Данный вторник с высокой вероятностью окажется самым продуктивным днем месяца. Не откладывайте в дальний ящик важные дела.