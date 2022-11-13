Доктор озвучила советы по снижению уровня сахара в крови, когда он неожиданно повышается

Каждый больной диабетом беспокоится о колебаниях уровня сахара в крови. Вот как снизить уровень сахара, если вы видите внезапный всплеск.

Хотя некоторые источники утверждают, что употребление воды или перекусов с высоким содержанием белка может помочь вам быстро снизить уровень сахара в крови, нет достаточных доказательств, подтверждающих это. Вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

Однако, как пишет доктор Арчана Джунжа для HealthShots, если вам нужно быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови в экстренной ситуации, вы можете воспользоваться следующими способами:

1. Примите лекарство:

Не пропустите дозу лекарства. Если вам прописали инсулин, проконсультируйтесь с врачом о том, какую дозу инсулина вам следует принимать. Через 30-60 минут проверьте уровень сахара в крови, чтобы убедиться, что он снижается и не падает слишком низко.

2. Упражнение:

Упражнения эффективно снижают уровень сахара в крови. Это может быть быстрая ходьба. Однако, если вы не тренируетесь регулярно, это не то, чем вы должны делать внезапно. Крайне важно проверить мочу на наличие кетонов и уровень сахара в крови выше 240 мг/дл. Следует избегать упражнений, если присутствуют кетоны, потому что это может привести к еще большему скачку уровня сахара в крови.

Включение регулярных физических упражнений в повседневную жизнь может помочь вам достичь оптимального веса и поддерживать его, а также повысить чувствительность к инсулину1. Организму нужна глюкоза, чтобы функционировать во время тренировки. В свою очередь, мышцы получают глюкозу из крови, и уровень сахара в крови обычно снижается.

3. Отправляйтесь в больницу

Высокий уровень сахара в крови может быстро привести к неотложной медицинской помощи. Если у вас есть какие-либо симптомы диабетического кетоацидоза, такие как спутанность сознания, частое мочеиспускание, чрезмерная жажда, тошнота, боль в животе и рвота, проверьте уровень кетонов в моче (вы можете сделать быстрый анализ мочи дома с помощью тест-полоски) и отправляйтесь к врачу.

4. Будьте в курсе

Не существует волшебной палочки для снижения сахара в крови. Это требует контроля и дисциплины. Регулярно принимайте лекарства. Следите за уровнем сахара в крови и смотрите, что заставляет его повышаться или понижаться. Соблюдайте регулярный график приема пищи. Ешьте здоровую пищу, не переедайте и не пропускайте приемы пищи. Избегайте сладких напитков. Ограничьте употребление алкоголя. Прекратите курить.

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