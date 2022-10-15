Должны знать все: врачи рассказали, как выжить при сердечном приступе, если вы одни

При внезапном сердечном приступе пациенту стоит оказать как можно скорее квалифицированную помощь, но, увы,далеко не всегда рядом есть люди. Внимательно читайте и запоминайте, что делать в таких случаях!

Многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, сетуют врачи. По их словам, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно. Приблизительно в эти же минуты человек начинает понимать, что уже начинает терять сознание.

Об этом пишет Вести-UA.net.

В такие моменты люди могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивании мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете, что сердце опять начало биться нормально. Врач говорят, что это простая, но действенная методика, которая даст вам хорошие шансы на спасение.

Врачи объясняют: глубокие вдохи поставляют кислород в легкие, а кашляющие движения сжимают сердце и поддерживают циркуляцию крови. Сжимающее давление на сердце так же помогает ему восстановить нормальный ритм. Таким образом, жертвы сердечного приступа могут добраться до больницы.

Расскажите об этом как можно большему количеству людей, чтобы в случае несчастья, они могли спасти свою жизнь.

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