Врач назвал продукты, которые помогут «почистить» печень в домашних условиях

Вопрос как поддержать здоровье печени, особенно при приеме статинов и других препаратов, беспокоит многих пациентов.

Об этом пишет в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.

В список рекомендованных для здоровья печени и ее очистки продуктов попали все виды крестоцветных овощей (подойдет обычная капуста), яйца, чеснок, жирная рыба, лимон, побеги (любые).

Особо врач рекомендует включить в рацион свеклу. Этот овощ способствует снижению воспаления, улучшает выведение желчи. Также следует иметь в виду, что листья свеклы содержат огромное количество калия.

Бокерия также рассказала о пользе употребления воды с лимоном. По словам специалиста, продукт имеет одну особенность – он позволяет справляться с желудочно-кишечными заболеваниями, уменьшая их симптомы. Кроме того, лимон способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.