ДТП в Ашдоде: серьезно ранены три человека

Медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Асута.

Три человека получили травмы средней и легкой степени тяжести в результате автомобильной аварии между автобусом без пассажиров и личным автомобилем в Ашдоде.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Асута — в том числе 30-летнего мужчину, который был эвакуирован в состоянии средней степени тяжести с травмой головы.

Как сообщал Курсор, в субботу, 21 января, на шоссе 444 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП приехала бригада парамедиков (МАДА) и оказала помощь пятерым пострадавшим. Участники аварии получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение «Меир» в Кфар-Сабе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Курсор писал ранее, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось недалеко от кибуца.

Еще мы писали, что 18 января, возле перекрестка Мегидо на шоссе 66 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека. На дороге столкнулись автомобили. Врачи квалифицировали состояние одного из участников ДТП как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

Напомним, что на шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе». Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.