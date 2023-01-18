На 66 шоссе столкнулись автомобили: три человека травмированы

Сегодня вечером, 18 января, возле перекрестка Мегидо на шоссе 66 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека.

Об этом сообщает Maariv.

На дороге столкнулись автомобили. Пострадавшим оказали первую помощь на месте сотрудники МАДА, а после госпитализировали их в медицинское учреждение «Ха-Эмек» в Афуле. Врачи квалифицировали состояние одного из участников ДТП как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

На месте аварии работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства и причину инцидента.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 17 января, 4-летняя девочка ехала на самокате по одной из иерусалимских улиц. Неожиданно она выскочила на проезжую часть и ударилась о проезжавший мимо автобус, получив серьезную травму головы.

Еще мы писали, что на шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе». Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Напомним, что в ночь на 13 января, на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.

Читайте также, 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.