Два признака инфаркта у женщин, которые появляются за месяц: как предотвратить беду

Медики говорят, что некоторые симптомы могут сигнализировать об инфаркте заранее. Важно их не игнорировать.

Большинство людей думают, что основной симптом сердечного приступа — это острая боль в груди, в области сердца, которая может отдавать в руку или шею. Однако у многих женщин инфаркт миокарда проявляется совсем другими симптомами — от тошноты до головокружения.

По данным опроса Harvard Health, почти 95% женщин за месяц до инфаркта испытывали два симптома, которые сигнализировали о том, что с организмом что-то не так — это очень сильная усталость и нарушение сна.

Некоторые женщины указывают, что усталость была такая сильная, что не хватало сил на то, чтобы заправить постель. А вот у мужчин чаще всего ранним симптомом проблем с сердцем является боль в груди. Обычно они описывают это не совсем как боль, а как ощущение стеснения или давления в груди.

Боль в груди в качестве симптома называют только треть женщин, которые пережили инфаркт миокарда. Чаще всего о проблемах с сердцем им сигнализируют одышка, слабость и утомляемость, потливость, головокружение и тошнота.

Как отмечают медики, при обращении к врачу при появлении таким симптомов, можно предотвратить развитие сердечного приступа.

Как оказать первую помощь при инфаркте. При подозрении на сердечный приступ нужно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков можно разжевать таблетку обычного аспирина 300 мг (если нет на него аллергии). Аспирин помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу. Если человек находится в сознании, то нужно сесть или лечь так, чтобы поднять верхнюю часть тела. Грудную клетку нужно освободить, чтобы ничего не сдавливало и не мешало дыханию. Нужно обеспечить свежий воздух вокруг больного и не оставлять его без присмотра до приезда медиков.

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