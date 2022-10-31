Два признака инфаркта у женщин, которые появляются за месяц: как предотвратить беду

19:50, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Сердечный приступ или инфаркт миокарда может развиваться постепенно. Однако о проблемах с сердцем человек узнает только в момент острой боли, когда ему уже срочно нужна помощь медиков.

Медики говорят, что некоторые симптомы могут сигнализировать об инфаркте заранее. Важно их не игнорировать.

Об этом пишет styler.

Большинство людей думают, что основной симптом сердечного приступа — это острая боль в груди, в области сердца, которая может отдавать в руку или шею. Однако у многих женщин инфаркт миокарда проявляется совсем другими симптомами — от тошноты до головокружения.

По данным опроса Harvard Health, почти 95% женщин за месяц до инфаркта испытывали два симптома, которые сигнализировали о том, что с организмом что-то не так — это очень сильная усталость и нарушение сна.

Некоторые женщины указывают, что усталость была такая сильная, что не хватало сил на то, чтобы заправить постель. А вот у мужчин чаще всего ранним симптомом проблем с сердцем является боль в груди. Обычно они описывают это не совсем как боль, а как ощущение стеснения или давления в груди.

Боль в груди в качестве симптома называют только треть женщин, которые пережили инфаркт миокарда. Чаще всего о проблемах с сердцем им сигнализируют одышка, слабость и утомляемость, потливость, головокружение и тошнота.

Как отмечают медики, при обращении к врачу при появлении таким симптомов, можно предотвратить развитие сердечного приступа.

Как оказать первую помощь при инфаркте. При подозрении на сердечный приступ нужно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков можно разжевать таблетку обычного аспирина 300 мг (если нет на него аллергии). Аспирин помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу. Если человек находится в сознании, то нужно сесть или лечь так, чтобы поднять верхнюю часть тела. Грудную клетку нужно освободить, чтобы ничего не сдавливало и не мешало дыханию. Нужно обеспечить свежий воздух вокруг больного и не оставлять его без присмотра до приезда медиков.

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