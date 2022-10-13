Эксперт назвал ошибки туристов, останавливающихся в гостиницах

Сэм Шэнк отметил, что туристы зачастую забывают перед отъездом проверить, не оставили ли они в номере какие-либо вещи.

Зачастую путешественники и туристы останавливаются в отелях и гостиницах, потому что это удобно и комфортно. Но многие из них совершают при этом ряд ошибок. Соучредитель и гендиректор популярного сервиса бронирования жилья HotelTonight Сэм Шэнк назвал главные из них.

Об этом сообщает Travelandleisure.

По его словам, в сотрудников гостиницы, в первую очередь, туристам стоит уточнять по поводу курортных сборов. Также посетители должны интересоваться, существует ли возможность раннего заезда или позднего выезда из отеля — в некоторых из них эта услуга предоставляется бесплатно.

Сэм Шэнк призвал туристов также уточнять у администрации вопросы, касающиеся условий сна: качество и тип постели, уровень шумоизоляции и наличие светопоглощающих штор, чтобы сделать свой отдых более комфортным.

Эксперт также отметил, что туристы нередко оставляют в номерах забытые вещи, не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу и не проверяют итоговый счет перед выселением.

«Курсор» писал ранее, что многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными.