В каких странах туристы чаще всего становятся жертвами мошенников

Многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными, потому что за прошлый год в них был зафиксирован самый высокий уровень мошенничества.
Об этом сообщает издание Travel off Path.
Лидером рейтинга стала Бразилия. В 2021 года в стране от действий мошенников пострадали 125, 4 млн человек. Обмануть туристов могут на чем угодно, поэтому стоит быть чеку, отправляясь туда в поездку.
На втором месте оказалась Индия, где в прошлом году зафиксировано 120 млн случаев мошенничества. Самыми популярными схемами обмана является продажа несуществующих услуг в интернете, а также завышенные цены на проезд в такси.
Тройку строчку в рейтинге занимает Мексика. Там обманули 5,5 млн туристов и самым популярным видом мошенничества является деятельность турагентств-призраков, продающих поддельные путевки.
На четвертом месте оказалась россия*, где от действий мошенников пострадали 5,3 млн человек. И на пятом — Турция. Там 2021 году зафиксировали 1,9 миллиона случаев мошенничества.
«Курсор» писал ранее, что в первом полугодии 2022 года с туристическим визитом в Израиль приехало более миллиона иностранных туристов, из них более 252 тысяч человек посетило страну в июне.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!