В каких странах туристы чаще всего становятся жертвами мошенников

Туристические эксперты назвали пять стран мира, где туристы чаще всего за прошлый год становились жертвами мошенников.

Многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными, потому что за прошлый год в них был зафиксирован самый высокий уровень мошенничества.

Об этом сообщает издание Travel off Path.

Лидером рейтинга стала Бразилия. В 2021 года в стране от действий мошенников пострадали 125, 4 млн человек. Обмануть туристов могут на чем угодно, поэтому стоит быть чеку, отправляясь туда в поездку.

На втором месте оказалась Индия, где в прошлом году зафиксировано 120 млн случаев мошенничества. Самыми популярными схемами обмана является продажа несуществующих услуг в интернете, а также завышенные цены на проезд в такси.

Тройку строчку в рейтинге занимает Мексика. Там обманули 5,5 млн туристов и самым популярным видом мошенничества является деятельность турагентств-призраков, продающих поддельные путевки.

На четвертом месте оказалась россия*, где от действий мошенников пострадали 5,3 млн человек. И на пятом — Турция. Там 2021 году зафиксировали 1,9 миллиона случаев мошенничества.

«Курсор» писал ранее, что в первом полугодии 2022 года с туристическим визитом в Израиль приехало более миллиона иностранных туристов, из них более 252 тысяч человек посетило страну в июне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!