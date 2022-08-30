В каких странах туристы чаще всего становятся жертвами мошенников

01:15, 30 августа 2022
Мировые новости
девушка фотографирует турист фото
Фото: pixabay.com

Туристические эксперты назвали пять стран мира, где туристы чаще всего за прошлый год становились жертвами мошенников.

Многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными, потому что за прошлый год в них был зафиксирован самый высокий уровень мошенничества.

Об этом сообщает издание Travel off Path.

Лидером рейтинга стала Бразилия. В 2021 года в стране от действий мошенников пострадали 125, 4 млн человек. Обмануть туристов могут на чем угодно, поэтому стоит быть чеку, отправляясь туда в поездку.

На втором месте оказалась Индия, где в прошлом году зафиксировано 120 млн случаев мошенничества. Самыми популярными схемами обмана является продажа несуществующих услуг в интернете, а также завышенные цены на проезд в такси.

Тройку строчку в рейтинге занимает Мексика. Там обманули 5,5 млн туристов и самым популярным видом мошенничества является деятельность турагентств-призраков, продающих поддельные путевки.

На четвертом месте оказалась россия*, где от действий мошенников пострадали 5,3 млн человек. И на пятом — Турция. Там 2021 году зафиксировали 1,9 миллиона случаев мошенничества.

«Курсор» писал ранее, что в первом полугодии 2022 года с туристическим визитом в Израиль приехало более миллиона иностранных туристов, из них более 252 тысяч человек посетило страну в июне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: