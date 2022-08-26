Эксперт перечислила продукты, способные навредить коже лица

Эксперт по уходу за лицом Нигму Талиб рассказали, употребление каких напитков и продуктов, может «проявиться» на лице.

Рацион питания влияет на весь организм, в том числе и на кожу. Есть продукты, регулярное употребление которых может спровоцировать высыпания, морщины и покраснения. Эксперт по уходу за лицом Нигму Талиб назвала, что входит в этот список.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалист рассказала, что алкогольные напитки могут вызвать покраснения глаз, а также обезвожить кожу, в результате чего она станет сухой и начнет шелушиться.

А регулярное употребление «молочки» может спровоцировать появление прыщей на подбородке, темных кругов под глазами и опухших век. Если вы заметили такие симптомы, тогда стоит на время отказаться от таких продуктов и выяснить, на что конкретно у вас может быть такая реакция.

В список также попали продукты, содержащие глютен, потому что они могут стать причиной появления воспалений на коже и пигментных пятен. В таком случае проблему можно решить, заменив мучные и макаронные изделия продуктами из пищевых волокон, например, отрубями.

Еще большое потребление сахара может «проявиться» морщинами, угрями и обвисанием кожи, поэтому не злоупотребляйте сладостями и газированными напитками.

«Курсор» писал ранее, какие напитки делают кожу эластичной и подтянутой.