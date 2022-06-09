Названы напитки, которые делают кожу эластичной и подтянутой

Когда диета богата определенными аминокислотами, витамины и минералы в организме смогут использовать их для восстановления и роста коллагена, который является основой, делающей нашу кожу эластичной, упругой и подтянутой.

Сертифицированный специалист по комплексному питанию Дженнифер Хэнвей назвала ингредиенты, которые можно добавить в свои коктейли и смузи для сияющей кожи.

«Я люблю наполнять свой утренний коктейль листовой зеленью (например, молодым шпинатом и капустой), так как они богаты витамином С (необходимым кофактором для образования коллагена), цинком, магнием и клетчаткой, балансирующей уровень сахара в крови. Черника является богатым источником антоцианов и адаптогенов, борющихся со свободными радикалами, которые способствуют здоровому метилированию ДНК», — сказала она.

Авокадо наполнен полезными для кожи жирами, которые разглаживают кожу, а также помогают сбалансировать гормоны голода. «Я использую миндальное молоко , так как оно богато витамином Е, который является мощным антивозрастным антиоксидантом. Я всегда использую протеиновый порошок отличного качества, чтобы обеспечить свое тело достаточным количеством аминокислот (строительных блоков белка в коже)», — добавила эксперт.

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