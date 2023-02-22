Эксперты назвали два способа быстрой очистки пятен с пластика

Существуют трудноудаляемые пятна на поверхности пластика, которые невозможно убрать обычной губкой. Для эффективной очистки следует попробовать несколько проверенных методов, которые обеспечат быстрый результат. Об этом пишет «Рixelinform«. Один из самых простых и безопасных способов — использование обычного уксуса. Однако его следует использовать разведенным водой в соотношении 1:1, так как в чистом виде он может повредить поверхность пластика. Раствор следует аккуратно …

Существуют трудноудаляемые пятна на поверхности пластика, которые невозможно убрать обычной губкой. Для эффективной очистки следует попробовать несколько проверенных методов, которые обеспечат быстрый результат.

Об этом пишет «Рixelinform«.

Один из самых простых и безопасных способов — использование обычного уксуса. Однако его следует использовать разведенным водой в соотношении 1:1, так как в чистом виде он может повредить поверхность пластика. Раствор следует аккуратно нанести на пятно, а если поверхность выглядит неухоженной и покрыта желтыми пятнами, то средство можно использовать для очистки всей поверхности. После нанесения раствора следует подождать 10-15 минут, затем протереть поверхность чистой влажной тряпкой и высушить. Этот метод позволяет удалить даже старые пятна.

Для удаления пятен также может использоваться перекись водорода. Сначала следует вымыть поверхность с помощью обычного моющего средства, а затем определить степень загрязнения. Если пятно стойкое, то следует нанести перекись в чистом виде и смыть через пять минут. Если пятно менее стойкое, то следует разбавить перекись водой (1:1) и оставить на поверхности пластика на десять минут.

Хозяйственное мыло, благодаря своему натуральному составу, является предпочтительным средством для ухода и уборки. Однако для приготовления чистящего состава следует использовать резиновые перчатки для защиты рук от пересыхания. Хозяйственное мыло следует измельчить (нарезать ножом или натереть на крупной терке) и залить небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица. Полученный состав следует нанести на пятно на поверхности пластика и оставить на некоторое время (при слабом загрязнении достаточно часа). Затем следует использовать обычную губку для очистки поверхности пластика. Жесткой стороной губки следует почистить обработанный пластик, чтобы снять микроскопический слой внешнего покрытия. Механическая чистка позволит снять микроскопический слой внешнего покрытия. Именно на нем сосредотачиваются основные загрязнения.

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