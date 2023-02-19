Можно обойтись без химчистки: как быстро убрать катышки с одежды

Катышки на любимой одежде — это неловкость, неудобство и некрасиво. Хочется сразу снять с себя такую одежду, и просто выбросить ее. Но есть пару способов, которые могут спасти ее.

Если у вас есть свитер с катышками, не отчаивайтесь. Существуют множество способов, которые помогут вернуть вашу одежду в первозданное состояние.

Подробнее об этом информирует сайт РБК-Украина.

Один из самых простых и доступных — использование бритвы или специального триммера для удаления катышков. Такой способ отличается высокой эффективностью и скоростью. Вы можете использовать бритву как для мужской бороды, так и для женских одежды. Для этого нужно просто легко проводить бритвой по поверхности свитера, чтобы удалить катышки. К слову, лучше использовать слегка затупленную бритву, потому что острой можно порезать ткань.

Если у вас нет бритвы, можно использовать липкую ленту, чтобы удалить катышки. Просто оберните ленту вокруг свитера и потяните, чтобы лента захватила все катышки — это будет своего рода «депиляция». Этот метод подойдет для одежды из тонких и легких тканей.

Для более глубокой очистки свитера от катышков, можно использовать специальные щетки или вакуумный прибор. Щетки, как правило, имеют две стороны разной жесткости, и могут очистить даже самые труднодоступные места. Вакуумный прибор, в свою очередь, прекрасно удаляет катышки и пыль с поверхности одежды.

Кроме того, существуют специальные средства, которые помогают бороться с катышками на одежде. Они включают в себя жидкости, спреи и салфетки, которые не только удаляют катышки, но и защищают ткань от их появления.

Наконец, не забывайте о профилактике катышков на одежде. Для этого нужно следить за состоянием машинки для стирки, стирать одежду на правильных режимах и избегать сильного трения при носке.

Следуя этим простым советам, вы можете продлить жизнь вашей любимой одежды и избавиться от катышков на свитере. Не забывайте, что правильный уход за одеждой — это залог ее долговечности и хорошего внешнего вида.

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