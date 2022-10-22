Эксперты назвали главные правила, которые помогут прожить дольше

Эксперт в области здравоохранения рассказала, как не только увеличить годы своей жизни, но и как прожить их в хорошем и крепком здравии.

Врач Ольга Ткачева заверила, что долголетие обусловлено генетикой лишь на 20%, остальные 80% зависят от образа жизни человека. Cамым главным моментом является отказ от вредных привычек, злоупотребления спиртными напитками и курением, заверила она.

Долгожители ведут активный образ жизни в более зрелом возрасте. Когда они выходят на пенсию, то продолжают постоянно общаться, часто работают и занимаются общественной деятельностью. Они отдают предпочтение фруктам и овощам. Конечно же, наследственность тоже имеет не малое значение: если у вас в роду были долгожители, то имеете хорошие шансы прожить долго. Активная интеллектуальная жизнь тоже способствует долголетию.

Американские медики также выяснили, что важную роль здесь играет энергетический баланс. Эксперты утверждают, что если человек съел достаточно много калорий, то нужно пойти и растратить их. Можно делать для этого все, что угодно: походить полтора или два часа, бегать трусцой, заниматься танцами, плавать и многое другое. В ином случае — накопится жир, а затем он отложится. Этот внутренний висцеральный жир потом трудно будет убрать, а он будет способствовать развитию болезней сердца и сосудов, пояснили ученые.

Курсор ранее писал, что специалист назвала салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.