Эксперты назвали продукты, которые не следует есть перед полетом

Если раньше полет на самолете был роскошью, которую может себе позволить не каждый, то сегодня это уже обычный порядок вещей. Во время полета, человек несколько часов проводит в «компании» совершенно незнакомых ему людей. А одно неосторожно съеденное блюдо может превратить полет для вас и ваших соседей в настоящую пытку.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Фасоль

Наверняка ни один здравомыслящий человек не будет есть фасоль перед полетом. Но все же следует поставить этот продукт на первое место рейтинга. Фасоль очень активно способствует газообразованию и, как следствие, может поставить вас в неудобное положение во время полета. В целом следует избегать всего, что может спровоцировать накопление газов в желудке.

Чеснок и лук

Думаем не стоит напоминать о «волшебном» запахе после съеденного лука или чеснока. Если вы любитель этих продуктов, следует отказаться от них перед полетом, так как другие пассажиры могут не разделять такую ​​страсть и будут раздражаться от запаха.

Острые блюда

Острые блюда могут спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, поэтому перед полетом лучше воздержаться от их употребления.

Картофель фри

Приятно обычно перед полетом съесть порцию ароматного картофеля. Но перед употреблением этого продукта следует знать, что он вызывает обезвоживание, которое и без того возникает в самолете из-за пересушенного воздуха.

Яблоки

Казалось бы, яблоки – это безобидный продукт. Но в первую очередь – это отличное мочегонное средство, поэтому бегать в туалет придется часто. И, снова напоминаем, что в самолете всего один туалет.

«Курсор» писал ранее, какую еду и напитки не стоит брать в самолет.