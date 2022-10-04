Эксперты назвали три ошибки в уходе за одеждой, которые ее портят

Чтобы вещи прослужили вам долго и сохранили свой презентабельный вид, за ними нужно правильно ухаживать. А многие допускают ошибки, из-за которых одежда быстро изнашивается и теряет форму.

Об этом сообщает Woman.rambler.

Эксперты говорят, что на одежду очень сильно влияет стирка. При сортировке вещей обращайте внимание не только на цвет, но и на материал изделия. Деликатные вещи не рекомендуется стирать вместе с одеждой из плотной ткани, да и важную роль играет температура воды. Общая рекомендация – не пренебрегайте правилами стирки, указанными на ярлычках одежды.

Также не снимайте футболки и водолазки за воротник. В основном это касается мужчин. В результате подобных манипуляций вырезы и воротники становятся растянутыми и вернуть им прежний вид крайне тяжело. Снимайте одежду, взявшись обеими руками за нижний ее край.

А чтобы вещи не теряли свой цвет, эксперты не советуют наносить на них духи или туалетную воду. Просто некоторые ингредиенты, входящие в состав парфюма, могут привести к выцветанию ткани. Наносите духи на кожу и дожидайтесь полного впитывания.

«Курсор» писал ранее, что Тошиаки Ичиносе, старший научный сотрудник Японского национального института экологических исследований, провел эксперимент, чтобы определить, какие цвета одежды сохранят прохладу тела в самые солнечные и жаркие дни.