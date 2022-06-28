Медики рассказали, какую одежду лучше выбирать в сильную жару

Черный поглощает тепло, а белый отражает его. Потому в жару т черного цвета и темных оттенков лучше отказаться.

Тошиаки Ичиносе, старший научный сотрудник Японского национального института экологических исследований, провел эксперимент, чтобы определить, какие цвета одежды сохранят прохладу тела в самые солнечные и жаркие дни.

Об этом пишет segodnya.

Исследователь объяснил, что все объекты отражают лучи солнца с разной скоростью в зависимости от цвета. Неотраженная энергия поглощается в виде тепла, поэтому одежда, окрашенная в цвет с более высокими отражающим эффектом, будут холоднее.

Ичиносе и его команда провели эксперимент на открытом воздухе под палящим летним солнцем при температуре +30°C. Ученые взяли девять футболок-поло разного цвета, созданные из одного и того же материала. Показатели изменения температуры замеряли с помощью тепловой камеры в течение 5 минут.

В результате выяснилось, что наиболее «прохладной» была белая футболка, за ней следовали в указанном порядке:

желтый,

серый,

красный,

фиолетовый,

синий,

зеленый,

темно-зеленый,

черный.

Разница температур между футболками была довольно значительной: на белой фиксировалось +30°C, а на темно-зеленых и черных – выше +50°C.

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