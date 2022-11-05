Эксперты объяснили, каким образом молоко способствует старению лица

Несмотря на то, что в молоке содержатся витамины и ценные вещества, его регулярное употребление может негативно отразиться на состоянии организма, в частности на коже лица.

Об этом сообщает Ukr.Media.

По мнению врачей, молоко является продуктом, способным ускорять внешнее старение, увеличивая его малоприятные симптомы на коже лица.

Вызвать появление некоторых проблем с самочувствием, которые отражаются на внешнем виде, может непереносимость лактозы, разновидности сахара, имеющегося в молоке. В то же время, предупреждают врачи, необязательно страдать из-за данного нарушения, чтобы употребление молочной продукции вызывало со стороны организма нездоровые реакции.

Частое употребление молочных продуктов вызывает нездоровый внешний вид: верхние веки отекают, под глазами появляются мешки или нездоровая пигментация, человек отекает, будто выпил слишком много воды, в зрелом возрасте появляется акне.

Врачи объяснили, что на появление признаков старения может в значительной степени влиять качество молочных продуктов. Они напомнили, что современное молоко часто содержит следы гормональных препаратов и антибиотиков, получаемых коровами на фермах. Эти вещества могут вызывать ответные реакции со стороны иммунной системы, особенно если накапливаются в организме в большой дозировке.

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