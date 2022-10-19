Какие продукты нельзя сочетать в блюдах с яйцами

Яйца, сваренные вкрутую, диетологи рекомендуют употреблять не более двух штук в день. В этом продукте много белка, и вместе с тем – яйца способствуют похудению.

При этом медики утверждают, что яйца нужно употреблять только отдельно, не смешивая ни с какими другими продуктами.

Об этом пишет bbc.

Медики рассказали, с какими продуктами яйца лучше не сочетать.

Рыба. Как показали исследования, в яйцах присутствуют вещества, нейтрализующие часть витаминов и полезных веществ морепродуктов, которые есть в рыбе и морепродуктах. Поэтому рыбу лучше употреблять отдельно от яиц. Будет больше пользы для организма.

Рис. Яйца с рисом и зеленым луком служат вкуснейшей начинкой для духовых пирожков. Но не всем такая начинка пойдет на пользу. Если человек имеет чувствительную пищеварительную систему – ему рис с яйцами противопоказан (могут возникать запоры). Но это не массовое явление, а исключительно индивидуальная (возможная) реакция организма.

Картофель. Минералы, которые содержатся в картофеле, станут препятствовать усвоению железа и кальция из яйца. К тому же, картофель в сочетании с яйцами может спровоцировать сбой в функционировании ЖКТ.

Молоко. Яйцо не стоит запивать молоком, или другими молочными напитками, так как в молоке своя специфика: этот продукт вообще ни с чем не сочетается, его желательно употреблять отдельно от всех остальных продуктов. Свежее коровье молоко принесет организму максимум полезных веществ, если его употреблять отдельно от другой пищи.

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