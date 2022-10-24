Эксперты объяснили, почему не стоит тренироваться на голодный желудок

Однако большое значение имеет то, какие именно продукты вы употребляете перед выполнением упражнений.

Некоторые считают, что, занимаясь спортом на голодный желудок, можно сжечь больше калорий. Но это утверждение ошибочное. За каждую такую тренировку вашим мышцам приходится расплачиваться.

Об этом сообщает Health shots.

Ученые провели исследование, которое показало, что употребление продуктов, содержащих много белков и углеводов за 30 минут до тренировки помогает ускорить обменные процессы и повысить выносливость.

Фитнес-тренер Ручика Рай говорит, что не зависимо от того, хотите ли вы похудеть или набрать мышечную массу, тренироваться на голодный желудок – это неудачная идея. Однако большое значение имеет то, какие именно продукты вы употребляете перед выполнением упражнений. Фактически, они могут определить, на сколько ваша тренировка будет эффективной.

Натощак тренироваться не стоит, потому что вы рискуете потерять мышечную массы, а это весьма серьезный недостаток. А также вы будете чувствовать повышенную усталость, может появиться тошнота, поскольку при тренировке на голодный желудок организм использует собственные запасы энергии. Кроме этого, выносливость существенно снижается.

«Курсор» писал ранее, что пользу приносит любой спорт, от пробежек до регулярных занятий в тренажерном зале. Однако ученые выделили отдельно те занятия спортом, которые считают самыми полезными для организма.