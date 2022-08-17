Ученые назвали самый полезный вид спорта

Пользу приносит любой спорт, от пробежек до регулярных занятий в тренажерном зале. Однако ученые выделили отдельно те занятия спортом, которые считают самыми полезными для организма.

По мнению специалистов, самыми полезными видами спорта являются те, где есть когнитивный компонент.

Об этом сообщает Lenta.ua.

Ученые отметили, что самую большую пользу для организма и физического состояния человека приносят танцы, бег с препятствиями, катание на горных велосипедах. Кроме того, в список ученых вошло жонглирование, так как оно сочетает в себе спортивный компонент и жанр циркового искусства.

Как объясняют специалисты, во время подобных занятий организм человека сталкивается со сложным процессом. Мозг человека вынужден обрабатывать больше информации и при этом он получает еще и физическую нагрузку и тренирует мышцы.

Для поддержания физической формы человеку необходимо заниматься спортом не менее двух-трех раз в недели и при этом желательно добавить в процесс обязательный мыслительный фактор.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.