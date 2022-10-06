Эксперт поделилась пятью золотыми правилами длинных и объемных волос

С помощью советов экспертов вы можете обратить вспять повреждение волос и исправить текстуру волос.

Health Shots поговорили с доктором Ашини Бхатт, экспертом по волосам, которая перечислила пять золотых правил, которым вы можете следовать, чтобы приручить свои локоны.

5 правил для получения объемных волос и обратного повреждения:

1. Стремитесь к здоровой коже головы

Перхоть, жирная кожа головы, сухая и зудящая кожа головы могут быть одной из основных причин нездоровой кожи головы, которая снижает потенциал здоровых волос.

2. Правильные продукты

Разумный выбор шампуней и продуктов может создать много различий. Например, вьющиеся волосы нуждаются в большом количестве влаги, в то время как прямые волосы нуждаются в очень малой влаге, чтобы оптимизировать их внешний вид.

3. Правильный стиль

Безтепловая укладка является тенденцией в наши дни, но если вы укладывают свои локоны с помощью тепловых устройств, убедитесь, что вы используете тепловой спрей и попробуйте перейти на менее вредные методы.

4. Горячая вода

Избегайте использования горячей воды для мытья волос, чтобы сохранить натуральные масла и влагу. Это также может повредить кутикулу волос и сделать их более вьющимися.

5. Химическая обработка

Часто химическая завивка, выпрямление, окрашивание могут повредить ваши волосы и в конечном итоге сделать их хрупкими и тусклыми.

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