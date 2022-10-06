Эксперт поделилась пятью золотыми правилами длинных и объемных волос

Health Shots поговорили с доктором Ашини Бхатт, экспертом по волосам, которая перечислила пять золотых правил, которым вы можете следовать, чтобы приручить свои локоны.
5 правил для получения объемных волос и обратного повреждения:
1. Стремитесь к здоровой коже головы
Перхоть, жирная кожа головы, сухая и зудящая кожа головы могут быть одной из основных причин нездоровой кожи головы, которая снижает потенциал здоровых волос.
2. Правильные продукты
Разумный выбор шампуней и продуктов может создать много различий. Например, вьющиеся волосы нуждаются в большом количестве влаги, в то время как прямые волосы нуждаются в очень малой влаге, чтобы оптимизировать их внешний вид.
3. Правильный стиль
Безтепловая укладка является тенденцией в наши дни, но если вы укладывают свои локоны с помощью тепловых устройств, убедитесь, что вы используете тепловой спрей и попробуйте перейти на менее вредные методы.
4. Горячая вода
Избегайте использования горячей воды для мытья волос, чтобы сохранить натуральные масла и влагу. Это также может повредить кутикулу волос и сделать их более вьющимися.
5. Химическая обработка
Часто химическая завивка, выпрямление, окрашивание могут повредить ваши волосы и в конечном итоге сделать их хрупкими и тусклыми.
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