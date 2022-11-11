Эксперты рассказали, как можно проверить качество творога

Творог — распространенный, вкусный и полезный продукт, но часто в магазинах продают подделку, в состав которой добавляют различные вещества, помогающие сохранить презентабельный вид продукта, но вредящие состоянию здоровья.

Об этом сообщает «РБК-Украина»

Эксперты говорят, что при выборе творога особое внимание нужно обратить на этикетку, в которой указан состав. В нем должны быть: молоко, закваска, сычужный фермент. Если этих ингредиентов нет, тогда творог лучше не покупать. А еще натуральный творог имеет белый или кремовый цвет.

Проверить качество творога можно с помощью йода. Капните его на продукт и подождите пару минут, если он окрасится в коричневый цвет, тогда он качественный, а если посинел, тогда там есть крахмал, соя, известь.

Еще в этом деле поможет кипяток. Возьмите ложку творога и размешайте в стакане с кипятком. Если в его составе есть масла, то появится маслянистая пленка или пятна. Если творог осел комками, то значит это подделка, потому что настоящий бы растворился в воде.

Можно еще разогреть ложку творога на сковороде и понаблюдать. Если творог сворачивается и из него выходит сыворотка — он натуральный. Если плавится — то там есть пальмовое масло.

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