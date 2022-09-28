Медики назвали молочный продукт, который полезно есть на ночь

Как считают американские ученые, за полчаса до сна полезно съедать небольшое количество творога, который позитивно влияет на обмен веществ, состояние мышц и здоровье в целом.
Для исследования сотрудники университета пригласили активных женщин 20 лет, которым предложили за полчаса или час до отдыха съедать порцию молочного продукта. Изменения в теле участниц эксперимента исследователи оперативно фиксировали, обращая особое внимание на восстановление мышечной ткани и метаболизм.
Хотя подобный опыт в науке не является первым, до этого авторы предлагали добровольцам не цельный продукт, а протеиновые коктейли или другие концентраты. Сотрудники университета отмечают, что творог богат казеином, который медленно усваивается организмом.
Белок стабильно налаживает подачу аминокислот, что служит подобием строительного материала в теле человека. Вместо творога перед сном подходит и другая еда с количеством белка примерно 30 граммов на порцию.
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