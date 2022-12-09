Эксперты рассказали, какие овощи станут более полезными, если их приготовить

Многие эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сырым свежим овощам, так как в них больше натуральных витаминов и микроэлементов. Но есть несколько овощей, которые куда полезнее в приготовленном виде.

Эксперты назвали овощи, которые лучше готовить, и призвали включать их в рацион как можно чаще.

Спаржа – это растение, которое нуждается в температуре. Именно во время приготовления питательные вещества становятся доступнее и легче усваиваются в организме. Так вы можете получить витамины A, B9, C и E.

Помидоры. Эксперты Департамента питания и физических упражнений Бастырского университета сообщают, что приготовление помидоров влечет лишь незначительные потери витамина С. Но термической обработке разрушаются клеточные стенки овощей, что позволяет высвободить гораздо больше ликопена, одного из мощнейших доступных антиоксидантов.

Морковь. Витамин С будет потерян во время приготовления. Но высвободившийся бета-каротин организму куда нужнее и полезнее для здоровья иммунной системы и слизистых оболочек.

Шпинат содержит ценные антиоксиданты. Обычный нагрев их высвобождает, разрушая клеточные стенки. Исследования подтверждают, что после употребления приготовленного шпината в крови участников было куда больше бета-каротина, защищающего от сердечных заболеваний и рака легких.

Брюссельская капуста в свежем виде не только менее полезна, но и не слишком вкусна и безопасна. Стоит только приготовить капусту, так она станет отличным источником индола – соединения, убивающего предраковые клетки. И станет вкуснее.

Болгарский перец будет отличным дополнением полезного списка. Его тоже для большей выгоды стоит приготовить, ведь так найдете каротиноиды, считающиеся мощными антиоксидантами. Они прячутся за крепкими клеточными стенками. С перцем нужно соблюдать осторожность и не переварить, это чревато потерей значительной части витамина С.

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