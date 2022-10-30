Эксперты рассказали про привычки, помогающие отсрочить старение мозга

Мозг стареет чуть ли не быстрее всех других органов.

С возрастом наш организм начинает стареть, такой процесс весьма естественный и необратимый. Но его можно притормозить, если придерживаться определенных рекомендаций. Медики рассказали, какие привычки помогут отсрочить старение мозга.

Об этом сообщает Ukr.media.

Эксперты дали самый банальный совет — высыпайтесь. Правильный режим сна помогает на дольше сохранить ясность ума, потому что во время ночного отдыха наш мозг активно выстраивает новые нейронные связи, укрепляет уже имеющиеся и убирает «ненужные», а это положительно отражается на памяти. Также во время сна мозг избавляется от токсинов (в том числе и от связывающих со стремительным развитием болезни Альцгеймера) путем значительного расширения пространства между мозговыми клетками.

Еще одна привычка, которая поможет отсрочить старение мозга — обучение. В процессе узнавания новой информации и освоения навыков в мозге появляются новые нейронные связи, что также хорошо влияет на память. Учиться можно чему-либо: начиная от китайского языка, заканчивая игрой в теннис. Главное, чтобы непрерывно шло поступление и обработка новой информации.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из канадского университета Куинс решили выяснить, сколько в среднем в течение дня в голове человека проносится мыслей.