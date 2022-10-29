Ученые выяснили, сколько мыслей возникает в голове человека каждый день

Отдельные мысли могут состоять из нескольких длинных комбинаций или из пары отдельных слов.

Наш мозг – удивительная и очень сложная система, обрабатывающая тысячи мыслей в день. Но мало кто задумывался над их количеством. Исследователи из канадского университета Куинс решили выяснить, сколько в среднем в течение дня в голове человека проносится мыслей.

Об этом сообщает издание IFL Science.

Исследователи, опираясь на карту мозговой активности, придумали метод, с помощью которого научились отделять одну мысль от другой. Это они сделали благодаря активности нейронов. Метод определял, когда одна мысль заканчивается, а другая начинается.

Ученые проанализировали специфические паттерны-шаблоны, которые мозг генерирует каждый раз, когда переключается между отдельными мыслями. Результат показала, что в среднем в голове человека за день возникает около 6 200 различных мыслей.

Эксперты решили пойти еще дальше и в будущем хотят проанализировать связь мыслей с возрастом человека.

«Курсор» писал ранее, что нейробиологам из Техасского университета в Остине с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) удалось разработать неинвазивный метод расшифровки человеческих мыслей.

Еще мы писали, что группа ученых из медицинской школы Университета Миннесоты создали мозговой имплант, который помогает владельцу лучше контролироваться свои мысли.