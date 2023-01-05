Эксперты составили список овощей, которые продлевают жизнь

Разные виды капусты и другие крестоцветные очищают организм и защищают от рака. Такие овощи могут защитить от целого ряда недугов и даже продлить жизнь, уверены ученые.

Исследователи из Кливлендской клиники в США назвали овощи, которые отличаются широким спектром полезных свойств и способствуют долголетию.

Об этом сообщила газета Express.

Как отмечает издание, в течение дня необходимо употреблять пять порций овощей. Причем, желательно, чтобы они были разными, чтобы вам не надоедать и насыщать ваш организм различными видами витаминов и микролементов.

В список самых полезных попали овощи из семейства крестоцветных: брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, брюква, репа, васаби, редис, хрен, кольраби, руккола, кресс-салат. Ученые советуют включать их в свой рацион как можно чаще и в разных комбинациях. Это могут быть как гарниры или салаты, так и самостоятельные блюда.

Такие овощи, говорят специалисты, способны выводить вредные вещества из организма, а при регулярном употреблении запускать естественный процесс самоочищения организма. Также указанные овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.