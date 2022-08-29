Эта информация поможет получить ваши деньги

Большинство членов больничных касс в Израиле имеют дополнительную страховку по долгосрочному уходу «Битуах сиуди», оформленную через их больничную кассу. Обычно по «Битуах сиуди» должны выплачиваться пособия в размере около 3500 — 5500 шекелей в месяц в течение 5 лет — в тех случаях, когда у пациента есть ограничения по крайней мере на 3 ежедневных действия — одевание, купание, поход туалет, или снижение когнитивных функций, таких как деменция или болезнь Альцгеймера, при которых требуется помощь.

Но в чем секрет? Как получить эти выплаты, особенно сегодня, когда в последние годы произошло много изменений в страховании по уходу за больными, когда большинство больничных касс поменяли страховую компанию? Например, больничная касса «Маккаби» в 2019 году перевела своих членов из страховой компании «Кляль» в компанию «Феникс», больничная касса «Меухедет» с января 2020 года перевела страховки из компании «Феникс» в компанию «Менора» и т. д.? Секрет кроется в профессиональных юридических знаниях, а также в умении правильно и точно провести процедуру подачи судебного иска, чтобы избежать ошибок, которые могут стоить вам больших финансовых потерь.

Первый важный совет: размер выплаты застрахованному определяется в соответствии с датой, когда он стал «сиуди» — в соответствии с объективными документами, а не в соответствии с датой, когда он впервые обратился в страховую компанию.

Тамара, член Больничной кассы «Меухедет», уже много лет зарегистрирована в Битуах Леуми как нуждающаяся в длительном уходе по состоянию здоровья – она перенесла 2 инсульта и страдает от тяжелого диабета с осложнениями, из-за чего не может выполнять большинство необходимых повседневных функций – самостоятельно одеться, искупаться и даже встать. Недавно Тамара самостоятельно подала заполненные от руки документы в страховую компанию Менора, в которых по незнанию ошибочно указала в бланке, что ее состояние «сиудит» началось в момент обращения в страховую компанию. Однако страховая компания позаботилась о сборе необходимых документов и обнаружила, что тяжелое состояние Тамары началось уже много лет назад, поэтому она отклонила ее требования и направила Тамару к ее предыдущему страховщику, компании «Феникс». Но «Феникс», со своей стороны, воспользовался ошибкой Тамары в заполнении ею бланка иска, заявив, что даже по словам самого застрахованного, она стала нуждаться в постоянной помощи только при подаче иска. Поэтому «Феникс» также отклонил иск, заявив, что в указанное ею время они уже не являлись страховщиками Больничной кассы «Меухедет». Когда Тамара обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, ей объяснили трудность, которую она создала сама, неправильно заполнив документы. Но благодаря знаниям и репутации адвоката Меиры Зоар, был подан профессиональный судебный иск, в котором, среди прочего, включалось требование, чтобы две страховые компании договорились друг с другом о выплатах Тамаре. В течение нескольких месяцев удалось добиться для нее выплаты около 135 000 шекелей, сумму за прошлый период, и дополнительно ежемесячное пособие в размере около 4500 шекелей на следующие 30 месяцев.

Этот пример показывает, как неосведомленность застрахованного может создать проблемы для него самого, поэтому не всегда бланки, присылаемые страховой компанией, и кажущиеся «безобидными» и «простыми», на самом деле таковыми являются, есть много подводных камней и «мелкого шрифта», которые необходимо правильно трактовать.

Второй важный совет: вам совсем не обязательно находиться в доме престарелых или быть прикованным к постели, чтобы получать деньги по страховке на случай длительного ухода «Битуах сиуди».

Вадим, 88 лет, страдает «букетом» тяжелых заболеваний — сердечной недостаточностью, прогрессирующей болезнью Паркинсона, и почечной недостаточностью. Вадим получает часы ухода от Битуах Леуми с 2017 года, но до недавнего времени не был прикован к постели и иногда мог выходить из дома. Из-за ограниченных возможностей ему требовалась помощь с купанием, одеванием нижней части тела и походом в туалет. Вадим считал, что не имеет права получать выплаты по уходу по страховке, оформленной через больничную кассу «Клалит», членом которой он является. И только когда его состояние ухудшилось, и он недавно попал в дом престарелых, от его имени было подано заявление на получение страховых выплат. Это было большой ошибкой, и мы объясняем: Пособия по уходу в рамках учреждения основаны на фактических расходах и поступлениях, и значительная часть пациентов получает код от Министерства здравоохранения, поэтому в этом случае пособие обычно очень низкое, и ежемесячно требуется подтверждение уровня расходов. С другой стороны, при домашнем уходе пособие фиксировано и полностью соответствует условиям полиса. Во-вторых, когда состояние пациента становится тяжелым, и только после этого он требует выплат по страховке, предыдущий период, за который он имел право получать выплаты в соответствии с полисом, может не соответствовать сроку давности, даже если он отвечал всем трем критериям до поступления в Бейт авот, и ждать критического состояния неправильно и рискованно.

Поэтому важно знать, что в адвокатском офисе Меиры Зоар есть все инструменты для безопасного и правильного ведения процесса рассмотрения судебных исков от начала и до конца, благодаря имеющимся в нашем распоряжении средствам, чтобы застрахованный без задержек мог начать получать такие необходимые ему деньги от страховой компании. Мы обеспечиваем ему максимально безопасное и профессиональное юридическое сопровождение.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, которая на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и она знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров», «экспертов» и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Адвокату Меире Зоар удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам «Битуах сиуди». О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на нашем сайте.

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