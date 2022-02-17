Этим знакам зодиака в марте улыбнется фортуна: ждите много сюрпризов и денежных поступлений

Семи знакам Зодиака в марте 2022 года будет сопутствовать удача. Это отличное время, чтобы кардинально изменить жизнь.

Весам, Водолеям, Ракам, Скорпионам, Девам, Рыбам этот месяц принесет невероятную финансовую удачу и карьерный рост. Стоит отметить, что ясновидящая из Болгарии Ванга считала эти знаки действительно особенными.

Об этом сообщает сайт belnovosti.by.

Весы

Представителям этого знака Зодиака в марте астрологи рекомендуют задуматься о смене работы, новых карьерных высотах. Есть все шансы улучшить материальное положение. Кроме того, Весы могут смело совершать большие покупки и вкладываться в недвижимость. Ванга рекомендовала Весам больше думать о себе и брать на себя ответственность, чтобы прожить достойную жизнь.

Водолей

А вот Водолеям звезды советуют заняться амурной сферой: пришла пора создавать длительные и крепкие отношения. Им также нужно обратить внимание на своих близких людей, одарить их заботой и вниманием. Ванга советовала представителям зодиакального круга развивать в себе дар целительства и помогать людям.

Рак

Ракам стоит вспомнить, что без риска не будет шампанского. Даже если сегодня кажется, что новые шаги не ведут к успеху, не отчаивайтесь: сейчас нужно поработать на перспективу. Март — благодатная пора для того, чтобы менять свое будущее. Ванга советовала представителям зодиакального круга меньше жаловаться и быть более позитивными.

Скорпион

Первый весенний месяц должен быть очень щедрым на подарки и финансовые бонусы. Нужно довериться своей интуиции и смело идти вперед. Для прорицательницы Скорпионы были довольно загадочными людьми. Она отмечала, что несмотря на внешнюю агрессивность, внутри Скорпионы очень ранимые и чувствительные, с горячим добрым сердцем.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам воплощать самые смелые идеи в жизнь, а также — решиться на большую покупку. Ванга давала только один совет Рыбам – быть серьезнее, только тогда им удастся прожить достойную жизнь.

Дева

Март — отличное время, чтобы проявить свои способности риелтора. Астрологи рекомендуют принимать все новое и приумножать финансовое благополучие. Ванга считала Дев самыми одаренными, способными тонко чувствовать окружающих людей и при этом давать мудрые советы.

Овен

В марте астрологи рекомендуют Овнам отказаться от старых взглядов и предрассудков — смотрите на мир шире, и удача непременно зайдет в гости.

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