Еврейские организации оказывают гуманитарную помощь украинским переселенцам

Еврейские сообщества и организации стараются помочь вынужденным переселенцам, которые приехали в Израиль в поисках убежище от войны.

Война в Украине, вызвана агрессией россии*, заставила многих украинцев покинуть свои дома и отправиться искать себе убежище. Так, некоторые нашли его здесь. Таким людям еврейские организации и взялись помочь.

Об этом пишет «Jewishnews».

Благодаря сотрудничеству и финансовой поддержке благотворительного фонда JUSI и World Jewish Relief, Еврейской общине Ивано-Франковска удалось закупить продукты питания, постельное белье, что-то из бытовой техники и передать все это нуждающимся людям и внутренне перемещенным лицам. Таким образом, более 285 человек получили индивидуальную помощь.

Кроме того, сотрудники МБФ «Еврейский Хесед «Бней Азриэль» тоже недавно оказали адресную гуманитарную помощь женщинам из числа ВПЛ, которые приехали в Киев из Донецка, Мариуполя и Дружковки, Николаева и Харьковской области, Торецкой и Краматорской. Ради спасения своей жизни каждая из них оставила дома практически все. Новые подопечные «Хеседу» делились своими воспоминаниями, ощущениями, вспоминали родных и друзей, которых должны были оставить дома, а сотрудники фонда пытались поддержать добрым словом и общением.

Ранее «Курсор» писал о том, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинцы благодарны Израилю за гуманитарную помощь, но для победы им нужно оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!