Посол Корнийчук: Украина готова платить Израилю за оружие

Посол Корнийчук заявил: «Мы благодарны Израилю за гуманитарную помощь, но для победы нам нужно оружие».

Государство Украина благодарит Израиль за гуманитарные инициативы и средства защиты, однако запрос на оборонное вооружение, без которого победа невозможна, до сих пор без ответа.

Об этом в одном из радио-интервью сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, цитирует его слова «Интерфакс Украина».

«По состоянию на сегодняшний день вся военно-техническая помощь Израилю Украине свелась к двум траншам. Первый был, кажется, в мае, когда были поставки одной тысячи касок и бронежилетов, подчеркнуто синего цвета — для полиции и правоохранительных органов. И второй транш такого же размера состоялся за два дня до визита президента США. Мол, чтобы не говорили, что Израиль вообще не помогает Украине. Это так восприняли в Украине. Мы благодарны за помощь, но мы готовы платить за то, что нам действительно необходимо. А нам нужно защитное оружие, например ПВО. Нам для победы нужно оружие», — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Вместе с тем глава диппредставительства напомнил, что украинское руководство выразило недовольство очередным отказом Израиля принимать участие в Крымской платформе. «В этом году участие в этой платформе является подтверждением иностранными государствами независимости и территориальной целостности Украины – с учетом широкомасштабной агрессии рф*. Потому недовольство Киева присутствует. Я как посол хотел бы, чтобы отношения между Украиной и Израилем были более конструктивными и более высокого уровня», — отметил он.

Посол поблагодарил израильскую сторону за инициативу первой леди Михаль Герцог по подготовке украинских психологов и многочисленные гуманитарные проекты.

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