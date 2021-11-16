Еврейский историк отказалась от награды Государственного института истории Польши

Американский историк еврейского происхождения Элияна Адлер отказалась принять награду в размере 19 тысяч долларов от Института Пилецкого при польском правительстве, утверждая, что институт подавляет работу «историков, которые стремятся показать сложные и трагические аспекты военного прошлого Польши».

Адлер, доцент Университета штата Пенсильвания, получила недавно награду за научную работу по Польше 20-го века, специализации Института Пилецкого, за ее книгу «Выживание на обочине: Польские еврейские беженцы в Советском Союзе военного времени». Эта награда была присуждена совместно с мемориальным музеем Освенцима.

«Институт Пилецкого, хотя и очень щедро поддерживает некоторые исторические исследования о Второй мировой войне, также участвует в подавлении работы историков, которые стремятся показать сложные и трагические аспекты военного прошлого Польши», — написала Адлер в письме в институт от 4 ноября. Оно было опубликовано в интернете в пятницу.

Польские правительственные учреждения обвиняются историками в том, что они обеляют отношение страны к евреям во время Холокоста. В 2019 году в стране был принят широко критикуемый закон, который делает незаконным обвинение польской нации в нацистских преступлениях.

Курсор также писал, что президент Польши осудил антисемитизм на митинге националистов как «предательство». Президент Польши Анджей Дуда осуждает проявления антисемитизма на националистическом митинге в День независимости Польши, который включал скандирование «Смерть евреям» и сожжение текста о правах евреев.

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