Европейское космическое агентство создаст на Луне новый стандарт времени

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустила программу Moonlight, которая также включает в себя создание общего стандарта времени на Луне.

Об этом сообщает «Gizmodo«.

Программа Moonlight предусматривает запуск трех или четырех спутников на Луну, которые будут вращаться вокруг нее и обеспечивать постоянное покрытие лунной поверхности телекоммуникационными и навигационными услугами, а также связь с Землей. Спутники первоначально должны обеспечить надежную связь и навигацию для астронавтов и космических аппаратов на Южном полюсе Луны, где будут созданы первые постоянные базы лунных исследователей.

Ученые из ЕКА утверждают, что для нормальной работы телекоммуникационных систем необходим общий стандарт времени на Луне, аналогичный Всемирному координированному времени (UTC), используемому на Земле. Они считают, что лунный стандарт времени необходим для обеспечения точности данных о местонахождении астронавтов или космических аппаратов на поверхности Луны. Иными словами, местное время нужно для стабильной работы такой земной технологии, как GPS, только на Луне.

На встрече ученых в Европейском центре космических исследований и технологий ЕКА в Нидерландах была высказана идея создания стандарта времени на Луне. Это стало частью более крупного проекта NASA под названием LunaNet, который предусматривает разработку согласованных стандартов связи и навигации на Луне и в окололунном пространстве.

Пока что неизвестно, когда будет реализована программа Moonlight, которая включает запуск нескольких спутников на Луну для обеспечения надежной связи и навигации. Первым таким спутником станет Lunar Pathfinder, запуск которого запланирован на 2025 год. С его помощью астронавты на Луне смогут общаться между собой и с Землей по возвращении на спутник в тот же год.

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