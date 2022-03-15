Европу в ближайшие дни накроют «кровавые» дожди

Зрелище будет жутким, говорят экологи. Однако никакой реальной опасности такие дожди не несут.

Экологи предупредили: вскоре на Европу обрушиться редкое и довольно пугающее явление — так называемые «кровавые дожди». По их данным, сейчас огромное количество пыли и песка направляется в Европу из Сахары. Именно пыль из самой большой в мире пустыни окрашивает дождь в красный цвет.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Немецкие метеорологи предупреждают, что из-за огромного количества пыли и мелкого песка из Сахары поверхности и дождь становятся красными. Они призвали не бояться этого явления.

Европу ждет буквально кровавый дождь, один из самых сильных за последние годы, предупреждают немецкие метеорологи и говорят, что осадки ожидаются уже сегодня, 15 марта.

О больших концентрациях пыли сообщают в основном Испания, Франция, а также Германия.

До восточной Европы это атмосферное явление доберется до утра среды, но здесь осадки не будут иметь такой интенсивной окраски, отметили эксперты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Кинерете повысился уровень воды: текущий показатель на 1,3 метра ниже красной линии. Повышение уровня воды в Галилейском море является результатом относительно многочисленных (для данного региона) осадков за последний период времени, пополняющих уровень озера.