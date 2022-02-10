В Кинерете повысился уровень воды: текущий показатель на 1,3 метра ниже красной линии

По состоянию на сегодня, 10 февраля, в Кинерете снова поднялся уровень воды — текущий показатель на 1,28 ниже красной линии, которая обозначает заполнение водоема.

Уровень воды в озере Кинерет (Галилейском море) по состоянию на четверг, 10 февраля, повысился на 1,5 сантиметра, поднявшись до 210,08 метра ниже уровня моря, что на 1,28 метра ниже верхней красной линии, обозначающей заполнение водоема.

Повышение уровня воды в Галилейском море является результатом относительно многочисленных (для данного региона) осадках за последний период времени, пополняющих уровень озера.

Однако в прошлом году уровень воды в озере был значительно выше — до достижения красной линии недоставало всего 30 сантиметров.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО.

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.

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