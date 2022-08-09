Фатально не везет с деньгами: беднейшие знаки Зодиака

Рыбам, Весам и Близнецам не очень удается заработать себе на беззаботную жизнь. Дело не в том, что им недостаточно платят – их особые характеры не могут держать рядом с собой большие суммы.

Представителям этих знаков зодиака редко удается стать очень богатыми – за Рыбами, Близнецами и Весами деньги не держатся долго.

Об этом пишет 24tv.ua.

Сколько бы они ни зарабатывали – в результате все равно останутся без гроша.

Близнецы

Ветряные Близнецы могут легко заработать себе на жизнь достаточно средств. Однако представители этого знака зодиака так же легко их теряют – в магазинах, тратя на развлечения или маленькие награды себе.

Желание тратить заработанные деньги Близнецы аргументируют просто – если эти средства заработаны честным трудом, их можно и нужно тратить на себя.

Порой расходы Близнецов доходят до критической точки – оставшись без копейки в кармане и ожидая зарплату, Близнецы грустно вспоминают о своей богатой жизни и обещают себе тратить меньше. Но каждый раз все повторяется снова, а Близнецы продолжают тратить средства на свои прихоти.

Рыбы

Представители этого знака зодиака не любят задумываться о будущем – люди, рожденные под знаком Рыб, живут одним днем и тратят деньги, как в последний раз. Сохранять средства и инвестировать в свою безбедную жизнь Рыбы не умеют и не хотят – этот максималистический знак зодиака не привык планировать что-то заранее.

Не умеют Рыбы и зарабатывать – они уверены, что работа должна доставлять не деньги, а в первую очередь удовольствие. Поэтому обычно у Рыб есть любимая работа, которая не приносит им желаемого дохода.

Как и Близнецы, Рыбы любят расточать и тратить свои последние деньги на что-то совершенно неважное. Также этот знак зодиака очень щедр – он никогда не откажет поставить кому-то кофе или оплатить такси. Поэтому доброжелательные Рыбы теряют много денег и остаются с пустым кошельком.

Весы

Чрезвычайно отзывчивые и сострадательные Весы готовы помочь любому, кто попросит помощи. Поэтому, как и Рыбы, представители этого знака зодиака, одалживая деньги или оплачивая чей-то отдых, рано или поздно остаются ни с чем.

Весов часто «бросают на деньги» – из-за доброты людей, рожденных под этим знаком, ими легко манипулируют мошенники и недобрые знакомые. Давая в долг или отдавая деньги на благотворительность, Весы внезапно осознают, что их обманули и исчезли с радаров.