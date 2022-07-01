Финансовый гороскоп на июль: как приумножить доход и не упустить удачу

Если вы хотите преуспеть в работе, делах, а также сохранить или приумножить свои доходы, то советуем ознакомиться с соответствующим гороскопом на июль.

Финансовая сфера крайне важна для каждого из нас и потому стоит заранее знать, какие проблемы могут нас подстерегать.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

В решении денежных вопросов в июле важно полагаться не только на себя, но и на помощь окружающих. Овны редко так делают, но пришло время сделать исключение. Советы близких людей или коллег могу оказаться действительно очень важными и полезными, а самое главное — своевременными. Возможны непредвиденные траты, поэтому астрологи советуют заранее распланировать бюджет. Они помогут выбраться из долгов и укрепить бюджет сейчас и в долгосрочной перспективе.

Телец

У Тельцов ожидается очень нервный и напряженный месяц. В эти несколько недель им придется сталкиваться с трудностями в работе и делах, в финансовой сфере. Это неминуемо приведет к тому, что у них повысится нервное напряжение, а также может появиться тревога. В этот период важно сохранять эмоциональную стабильность и не поддаваться на провокации врагов и недоброжелателей на работе и в бизнесе. В противном случае конфликт может отразиться на репутации и здоровье Тельцов.

Близнецы

До 19 июля астрологи не советуют Близнецам бесцельно посещать магазины и развлекательные заведения, иначе избежать непредвиденных трат попросту не удастся. Безрассудство может уничтожить любые зачатки финансовой удачи. То же самое сделает и зависть, от которой в июле нужно как можно скорее избавиться. В начале месяца Близнецам лучше посвятить побольше времени отдыху и набраться сил, так как уже во второй половине месяца им предстоит уйти с головой в дела. Все самые дорогие приобретения лучше отложить на самый конце месяца.

Рак

У Раков наступает неплохое время для крупных сделок и покупки недвижимости, вложения средств в ценные бумаги. Рисковать при этом не стоит. Лучше использовать проверенные временем схемы. В противном случае необдуманные решения могут привести к финансовым потерям. В решении финансовых вопросов можно полагаться на интуицию, но лучше не забыть про здравый смысл тоже. В конце июля у этого представителя самых консервативных Знаков Зодиака ожидается неожиданная прибыль или вполне заслуженное денежное вознаграждение за приложенные ранее усилия.

Лев

Астрологи не исключают возможности того, что в июле Львов ожидает успех в работе и денежной сфере. Нептун будет слабо воздействовать на них, так что уже в начале месяца представители этого Знака смогут хорошо проявить себя в работе и бизнесе, что станет поводом для небольшого денежного вознаграждения, либо повышения по карьерной лестнице. В конце месяца можно подумать и о дополнительных способах заработка, о новых увлечениях и их монетизации.

Дева

Чтобы увеличить доход быстро и эффективно, совсем не обязательно играть в лотерею. Можно просто чуть больше работать, задерживаясь на работе чуть дольше обычного. Начальство это точно одобрит, а сами Девы смогут заработать больше денег. Что касается трат, то Девы могут попробовать потратить часть средств на улучшение качества своей жизни.

Весы

Весам необходимо в июле как можно скорее избавиться от задолженностей: вернуть долги, погасить кредиты, оплатить коммунальные счета. Предстоящее время сулит этим людям позитивные финансовые перемены. Астрологи советуют Весам приобрести желанные покупки, обновить гардероб, а при необходимости задуматься о смене работы. Можно посещать собеседования, рассылать резюме. Заниматься этим лучше не спеша. Также важно развить в себе позитивное мышление, чтобы легче справляться с трудностями. В этом Весам помогут несколько полезных советов и методик.

Скорпион

В этот период Скорпионам, скорее всего, придется принимать много важных решений. В середине месяца им, возможно, придется взять на себя новые обязанности. Не исключено, что представителям этого Знака придется выполнять чужую работу. Однако даже из такой ситуации Скорпионы смогут извлечь денежную пользу. Важно доказать начальству или партнерам по бизнесу свою значимость и незаменимость.

Стрелец

Стрельцам можно задуматься об отпуске и приобрести билеты на самолет или поезд. Помимо поездок есть много других способов восполнения запасов энергии. Нужно воспользоваться ими, поскольку месяц будет достаточно динамичным. У представителей данного Знака Зодиака начинается белая финансовая полоса. При желании можно не отдыхать, а полностью уйти в дела. Ночные светила помогут спокойно уладить старые проблемы и приступить к новым делам. Стрельцы смогут правильно распорядиться своими накоплениями и вложить деньги так, чтобы уже скоро увеличить доход.

Козерог

Астрологи считают, что в июле Козерогам стоит потратить немного денег на смену обстановки в доме. Данное обновление поможет привлечь богатство в будущем. Можно приобрести новую мебель, аксессуары для дома. Это поможет Козерогам избавиться от негативных привязок и начать новую жизнь. Не нужно бояться перемен, ведь звезды помогут Козерогам принять новую реальность и изменить жизнь в лучшую сторону. Так станет проще решать финансовые проблемы. Астрологи отмечают, что в течении месяца Козероги могут получить выгодное предложение.

Водолей

Водолеям для сохранения денег и успеха в целом стоит следить за тем, что они говорят. Произносить их категорически запрещено, особенно сейчас. Представителям этого созвездия стоит проявить осторожность, иначе они рискуют лишиться своих накоплений. Вероятна встреча с человеком, который попытается обмануть Водолеев, вовлечь их в какую-нибудь авантюру. Астрологи не советуют давать деньги в долг, так как вскоре Водолеям самим может потребоваться финансовая помощь. Важно избавиться от азарта и рисков, так как это может привести к серьезным денежным потерям.

Рыбы

Рыбам в июле стоит упорно трудиться, чтобы потом пришло время заслуженного отдыха. В конце июля можно отправиться в путешествие на машине или любом другом виде транспорта. Астрологи считают, что июль — самое удачное время для долгосрочного планирования. Рыбам улыбнется удача в работе, а также они смогут совершить выгодные покупки. Однако прежде чем отправиться в отпуск, нужно окончательно завершить рабочие дела и оплатить счета.